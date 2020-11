Luego de su llanto en televisión, Verónica Ojeda sepultó a Rocío Oliva

Diego Armando Maradona fue internado ayer por la tarde en el sanatorio Ipensa de la ciudad de La Plata. La decisión se produce luego de la última imagen pública del “10”, aquella del viernes pasado -justo el día de su cumpleaños número 60-, que dejó preocupados a todos por su deteriorado estado de salud.

En este contexto, su ex Rocío Oliva se refirió en Polémica en el bar al cumpleaños del DT y se quebró al contar cómo lo vio. "El único deseo que tengo es que esté bien. Hoy no lo vi tan bien. No vi al Diego que yo conozco. Me da tristeza”, reconoció.

Tras su llanto, la mamá del hijo más chico de Diego, Verónica Ojeda, lanzó un mensaje a través de sus stories de Instagram que estaría dedicado a Rocío. "Mis lágrimas jamás son de coco. Mis lágrimas son de felicidad o tristeza real. Harta de tanta pavada, ¡víctima!", lanzó.