La emotiva despedida de Harrison Ford a Sean Connery

Sean Connery falleció el pasado sábado 31 de octubre a los 90 años, y varios artistas han manifestado sus condolencias. Ahora es el turno de Harrison Ford, quien trabajó junto al fallecido artista escocés en Indiana Jones y la última cruzada (1989).

"Él fue mi padre, no en la vida real... pero sí en Indiana Jones 3. No conocés el placer hasta que alguien te paga para que lleves a Sean Connery a dar un paseo en el sidecar de una motocicleta rusa rebotando por una montaña llena de baches y curvas, y le ves retorcerse. Dios, lo pasamos bien. Si está en el cielo, espero que tengan campos de golf. Descansa en paz, querido amigo", aseguró Ford en un comunicado publicado por The Hollywood Reporter.

George Lucas, creador de la saga, también recordó al fallecido actor. "Sir Sean Connery, a través de su talento e impulso, dejó una marca indeleble en la historia del cine. Llegó al público de varias generaciones, cada una un papel favorito de todos los que interpretó. Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón como padre de Indy", expresó.