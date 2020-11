Flor Peña desata el furor de sus fans con dos looks: escotado corset y monos súper ajustados

Flor Peña sorprendió a sus fans con una divertida imitación de Britney Spears, bailando el hit "Oops I did it again", la actriz se mostró bailando con un mono blanco súper ajustado.

"Noviembre es el mes para ser y sentir lo que quieras", escribió en el posteo con el que Flor promociona su plataforma de e-commerce de su marca de indumentaria.

A su vez, en su perfil de Instagram Flor promocionó un escotado corset confeccionado en tela de jean que también planea lanzar a través de su línea de indumentaria. "¿Les copa este corset?", les preguntó la actriz a sus fans. El posteo cosechó más de 70.000 likes en cuestión de horas.