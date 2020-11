Ernesto Tenembaum confesó el tremendo blooper que protagonizó en un Zoom con políticos

Ernesto Tenembaum confesó que se quedó dormido durante el Zoom en el que participó con periodistas y referentes de la política.

Este martes, en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos), comentó: "Ayer fue un momento muy riesgoso para mí personalmente; es que hubo un Zoom, a las dos de la tarde, con funcionarios muy importantes, y yo estaba muy cansado porque no había dormido nada y había salido a correr. Estaba muy cansado y me iba durmiendo. Gustavo Grabia fue testigo".

Y agregó: "Estaba en el escritorio, en un momento no di más, dije 'me recuesto un rato mientras miro', veía mi cara en primer plano y me decía a mí mismo 'no te duermas'. Reynaldo [Sietecase] me escribía: 'Te estás durmiendo, no te duermas'".

El Zoom que se realizó ayer a las 14 fue organizado por Juntos por el Cambio. Al encuentro digital se sumaron líderes de opinión y periodistas de todo el país.

Sobre su lucha sobre mantenerse despierto, Tenenmbaum se sinceró: "Yo decía: 'La verdad que es muy interesante, pero no doy más'. En un momento, cuando empecé a hablar, se cortó la batería, no es que me caí de la cama, y todos me empezaron a cargar, todos muy irrespetuosos, ni hablar los políticos de primera línea que estaban ahí, que se me cagaron de la risa en el Zoom".