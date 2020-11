Con un pronunciado escote: la foto de Megan Fox que se llevó todos los suspiros

La actriz y modelo estadounidense de 34 años, Megan Fox, manifestó todo su enojo con su ex esposo Brian Austin Green por una imagen que compartió en su cuenta de Instagram. "¿Por qué tiene que estar Journey en esta foto? No es muy difícil recortarlo o de lo contrario elegir una foto en la que no esté. Yo tuve un gran Halloween con ellos ayer, y sin embargo podrás notar la ausencia de los chicos en mis redes sociales” fue el principio del extenso mensaje de reclamo de la norteamericana a su ex pareja y padre de sus tres hijos.

A Megan no le gustó que Austin Green siga figurando en redes sociales como el padre angelical donde siempre aparece con sus hijos. Ella por el contrario sigue manteniendo un perfil muy bajo en las comunidades virtuales con lo que respecta a la exposición de su familia directa.

Tras este tajante comentario de Megan Fox en el posteo de su ex cónyuge, Brian decidió bajar la imagen hojeciéndole caso a la morocha y recortando a Journey River, el más chico de sus niños.

En las últimas horas, una fotografía de Fox empezó a circular con gran fuerza en las redes sociales desatando todos los suspiros de sus millones de followers alrededor del planeta.

En esta mencionada imagen que tiene como protagonista a la ex mujer de Brian Austin Green se la puede observar luciendo una remera blanca y un collar con un corazón.