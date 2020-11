El Mono de Kapanga reveló que hace 10 años no duerme con una mujer: el curioso motivo

Una de las grandes revelaciones de MasterChef Celebrity fue Martín Fabio, quien en más de una ocasión sorprendió al jurado con lo que cocinó. A pesar de que su paso por la competencia fue corto, con su gran carisma cautivó y divirtió a millones de televidentes. Más de uno quería que siguiera en carrera por el millón de pesos.

En una reciente entrevista radial, el Mono de Kapanga se animó a contar aspectos de su intimidad que, hasta el momento, no se conocían públicamente. El cantante estuvo casado por más de 20 años con Carla, la madre de su hijo, y en la actualidad lleva un largo tiempo soltero.

"En octubre ella vino para el cumpleaños de mi hijo, después de ocho meses sin vernos y sin verlo a él. Se instaló en nuestra casa, que fue su hogar, y estuvo unos 15, 20 días, pero no hubo un acercamiento entre nosotros, para nada. Es que cuando éramos pareja estuvimos como seis o siete años sin dormir juntos. Eso creo que también fue lo que alargó nuestro matrimonio: dormir en cuartos diferentes", indicó al aire de La Once Diez.

"No fue por una cuestión de que estábamos separados, sino una cuestión de que yo roncaba mucho. Ronco mucho, por eso hace casi diez años que no duermo con ninguna mujer", reveló.

"Cuando me veo con una chica y llega la hora de dormir le pido disculpas y le digo: ‘Mirá, la paso mal cuando empiezo a dormir porque ronco mucho y sé que es molesto y que no dejo dormir al que está al lado mío’. Tratan de entenderme… Pero yo no voy a enamorarme ni nada. Solo voy a pasar un buen momento de distracción…", señaló.

"Estoy solo por elección. Cuando le encontrás la vuelta, en un punto está bueno. A los 51 años, después de estar en pareja durante tantos años, como que el amor que tuve se me agotó, y el amor que está por venir es muy difícil, porque hay que alimentarlo y trabajarlo todos los días. Me di cuenta de que no tengo tiempo para dedicarle al amor", afirmó.