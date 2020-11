Desolador: el Turco García reveló lo que le dijo Dalma en el velorio de su papá

La última emisión de PH, Podemos hablar contó con la presencia de distintas personalidad que estuvieron vinculadas a Diego Maradona durante su vida. Así es que acompañaron en la velada a Andy Kusnetzoff el periodista Reynaldo Sietecase; el histórico masajista de la Selección Argentina, Miguel Galíndez, los conductores de televisión Jimena Cyrulnik y Diego Díaz y el exfutbolista y actual participante de MasterChef Celebrity Claudio el Turco García.

En un momento de la noche, este último reveló un comentario que le hizo Dalma Maradona, la hija del Diez, y sorprendió a todos en el piso. "Yo lo lloré el viernes a la mañana mirando los programas que hacia él, ahí tome consciencia pero cuando me enteré no lo podía creer", relató.

Inmediatamente después contó una anécdota que le ocurrió en el velorio de la mano de Dios. "Cuando estaba en la Casa Rosada con Claudia, Dalma y Gianinna era como que Diego. En una me dice Dalma 'yo no lo puedo creer, Turco. Para mí, ahora abre el cajón y se levanta'", expresó en vivo. "Nos tenía acostumbrados a eso", reflexionó el participante del reality culinario.

"Yo en el momento que salió la noticia, me negué no me puede estar pasando esto a mí, yo si lo lloré el viernes. Ahí bajé a la realidad, y después volvés a no entender nada", indicó luego de reconocer que el duelo lleva mucho tiempo.