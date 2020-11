Charlotte Caniggia habló del dolor de su padre tras la muerte de Maradona

En el Cantando 2020 se volvió a recordar la figura de Diego Maradona. Entre los participantes que se presentaron estuvo Charlotte Caniggia, y fue inevitable relacionar su apellido con la historia del fútbol argentino. La mediática contó el estado en el que se encuentra su padre, Claudio Paul Caniggia, y le envió sus condolencias a la familia Maradona.

Fue Ángel de Brito quien sacó el tema: "Tu apellido está muy ligado a Diego, tu papá puso un mensaje muy sentido". La respuesta de Charlotte sorprendió a todos, ya que dejó de lado su habitual histrionismo y tocó el tema con mucha delicadeza.

"No hablé con él pero sé que está triste, es un momento muy sentimental para todos", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Yo a Diego lo vi sólo una vez, no lo conozco, pero que en paz descanse". En ese sentido, aprovechó el momento para acompañar en el sentimiento a su familia: "Le mando todas mis condolencias a toda su familia. Un beso grande a sus hijas y a su ex mujer también".

Antes de continuar con la presentación de Charlotte y para cerrar el segmento, el conductor leyó el conmovedor tweet del pájaro: "Éste era el mensaje que ponía tu papá: ‘estoy devastado, era mi hermano del alma. Espero que sepan entender, no tengo palabras en este momento, sólo quiero decirle a su familia que los acompaño en este dolor’. Era el mensaje de otro crack argentino, Claudio Paul Caniggia".

El miércoles al mediodía se conoció la triste noticia de la muerte de Maradona a los 60 años, producto de un paro cardiorrespiratorio que sufrió en su casa de Tigre donde se encontraba haciendo reposo tras su neurocirugía.

El cuerpo de Maradona fue velado en la Casa Rosada. Miles de personas se hicieron presente en la casa de gobierno para decirle adiós al ídolo popular. Entre los presentes se destacan integrantes del gabinete y el propio presidente Alberto Fernández.

Al atardecer del 26 de noviembre, su cuerpo fue enterrado en el cementerio privado Jardín Bella Vista. Alrededor de 40 personas asistieron a esa ceremonia privada en la que tras el arribo del cortejo fúnebre al cementerio de Bella Vista exactamente a las 19, luego de poco más de una hora de viaje desde la Casa Rosada, el féretro con los restos de Diego fueron llevados a mano a través del parque hasta su morada final, situada a la vera de la tumba de su madre, Dalma Franco, "Doña Tota", y muy cerca de la de su padre, Don Diego Maradona.