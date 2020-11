Verónica Ojeda le arruinó los planes a Jorge Rial en Intrusos

La muerte de Diego Maradona causó conmoción mundial, y se esperan muchos capítulos sobre las repercusiones de la partida del Diez. Por el momento, ni Claudia Villafañe, juntos sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, se han abstenido de dar declaraciones a los medios.

Este viernes, en Intrusos estaba pautado un móvil con el abogado de Verónica Ojeda, Miguel Ángel Pierri, para hablar en representación de Dieguito Fernando desde su estudio jurídico. Sin embargo, minutos antes de salir al aire, hubo una llamada de Ojeda a su abogado para que no hablara en el ciclo.

“Acaba de suceder algo en el corte que a mí nunca me pasó. Me ha pasado en vivo, pero así nunca. Refleja la tensión que hay en la familia Maradona. A mí se me ha levando gente al aire, se fueron de un móvil, es parte del juego, pero es la primera vez que me pasa de prometerles algo a ustedes, que ustedes lo vean y que no esté más. Pierri estaba listo para salir al aire desde su estudio y ahora no está más”, expresó notablemente molesto Jorge Rial.

Luego agregó: “La nota de Pierri estaba arreglada desde ayer, es el abogado de Diego Fernando y de Verónica... Queríamos saber si van a judicializar, buscar la verdad jurídica. En el medio nos enteramos de que Verónica Ojeda no le había dado la autorización a Pierri para salir a hablar”.

Desde el móvil, el periodista Pablo Layus explicó: “Hubo un llamado de parte de Verónica al doctor Pierri porque estaba viendo el programa. Le pidió por favor por Dieguito Fernando que no salga, que la situación era muy difícil para hablar ahora. Pierri le explicó lo mismo que dijiste vos al aire, que no había nada puntual. Tengo entendido que Verónica estaba llorando por la situación, dijo que estaba con el corazón roto por todo lo que estaba pasando. El doctor accedió y nos pidió disculpas”.

“Esto habla de la tensión que hay, tal vez que saliera Pierri a hablar puede traer problemas. Hay un bloque armado en la familia de Maradona. Dalma, Gianinna, Jana y Diego Fernando. Es un bloque compacto que va en búsqueda de la verdad”, finalizó el conductor de Intrusos.