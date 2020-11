Con un pronunciado escote: Shakira volvió a enamorar a todos

La cantautora y productora discográfica de 43 años, Shakira, recibió esta semana un regalo que la hizo muy feliz. La pareja del futbolista de Barcelona y la Selección de España Gerard Piqué compartió con sus millones de seguidores el obsequio que recibió de Gwyneth Paltrow.

“Oh por Dios, gracias Gwyneth Paltrow por las piezas de cocina más lindas que he tenido! Después de tener cerámica, no tóxica y rosa, no volveré atrás! Ahora, necesito a alguien que me enseñe a cocinar” señalo Shakira junto el presente de su amiga.

En las últimas horas, una fotografía de Shakira comenzó a circular con gran fuerza en las redes sociales desatando todos los suspiros de sus millones de seguidores. En las misma se puede ver a la artista latina con su pelo recogido luciendo un elegante vestido.

Esta mencionada instantánea de Shakira que data de hace algunos años fue compartida por una de las miles de fandoms de Instagram dedicada a la vida de la intérprete de “La La La”.

Esta publicación que tiene como única protagonista a la novia de Gerard Piqué velozmente se llenó de likes y comentarios en la red de la camarita.