Yanina Latorre destruyó a Rocío Oliva con una fuerte acusación

Rocío Oliva, quien estuvo seis años y medio en una relación con Diego Maradona, no pudo ingresar a la Casa Rosada a darle su último adiós al ídolo del fútbol y este jueves se descargó ante la prensa, llorando de impotencia.

Con respecto al listado de personas habilitadas para ingresar al recinto oficial en horas de la noche, el conductor Ángel de Brito confirmó en LAM: "La lista la armó Claudia, las chicas y sus hermanos, que también formaron parte".

Fiel a su estilo polémico, la panelista Yanina Latorre se despachó con una fuerte acusación contra la ex del Diez: "A Rocío se le pidió que lo vaya a ver en vida antes de morir, él estaba muy deprimido, el quiso verla para sus 60 años y ella dijo que no. El murió, es una causa médica desde ya, pero muchos le endilgan un poco la tristeza y depresión que tenía, porque aunque entiendo que ella lo dejó, él la amaba y cuando la necesitó ella no fue".

"Me cuesta caer de hecho no caigo. Hoy salí del programa y me dicen que a Diego lo habían asistido, que se descompuso. Al principio cuando me dijeron lo tomé como algo que tenía una solución y después escuché rumores que Diego había fallecido y salgo, me subo al auto la llamo a mamá y le digo ¿qué pasó con Diego? y me dice no te adelantes que no sé. Ella quería que llegue bien a casa. Todo el mundo me estaba llamando para preguntarme. Iba manejando, los autos se me paraban al lado y me decían fuerza y me iba cayendo la ficha. Llegué a mi casa, me quedé con mi mamá ahí. Me siento muy triste", había comentado Oliva la misma noche del fallecimiento de Maradona.

Sobre el vínculo que tuvo con Maradona, Rocío expresó: "Diego fue un hombre muy importante en mi vida, pero fue muy bueno conmigo y nos amamos mucho y siempre lo voy a recordar bien . Humilde, solidario, con un corazón gigante. Diego me amo mucho y eso me llena".