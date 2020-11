Charly García despidió a Diego Maradona con una estremecedora carta

La muerte de Diego Maradona a los 60 años generó conmoción a nivel nacional y mundial. Muchas figuras de la escena pública expresaron su sentimiento hacia el ídolo del fútbol.

El músico Charly García, ícono del rock argentino, despidió al Diez con una sentida carta escrita de puño y letra.

"Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté 'qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra', al toque me respondiste 'miré el arco y esquivé patadas'. Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos", recordó Charly en relación al antológico gol por el que Argentina venció sobre Inglaterra, en el mundial de México de 1986.

"Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena. Espérame ahí... Invita la casa. No te equivoques con el paraíso", agregó el músico haciendo alusión al selecto grupo de músicos que fallecieron a los 27 años, entre ellos: Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison.

Como en el mundo de Charly siempre hay lugar para el humor, antes de finalizar su carta escribió: "¿Sabés lo que me dijo [Mick] Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas?: '¿Este no es el que juega al voley?'".

Y cerró con un particular saludo: "Rock and roll, fierita! Say no more, I love you".