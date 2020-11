Alejandro Fantino confesó su proyecto trunco tras la muerte de Diego Maradona

Este miércoles, Alejandro Fantino abrió su programa de televisión dedicándole emotivas palabras a Diego Maradona.

"Va a ser difícil hacer este programa y voy tratar de separar lo periodístico de mi relación con Maradona. No estoy despidiendo a alguien que puedo considerar un amigo, pero despido a un mito, porque a partir de su muerte deja su parte histórica para convertirse en mitología", comenzó el conductor.

Muy conmovido, Fantino continuó: "Acaba de morir el mejor jugador de fútbol de la historia, de lo que ya pasó y de lo que vendrá, no va a haber nadie jugando al fútbol como él, nadie. Messi puede nacer 135 veces más y no va a ser como Maradona. Maradona es un gol gambeteando a 9 jugadores frente a Inglaterra e hizo un gol con la mano de Dios. Futbolísticamente nos estamos conectando con el mito. A partir de hoy se dejan de discutir un montón de cosas".

Continuando con la semblanza del fallecido ícono del fútbol, el conductor señaló: "Fue consecuente a como pensó, no se traicionó nunca. Se peleó con Macri cuando estaba en Boca, se peleó con el mundo del fútbol, fue expulsado a dirigir con los camellos a Arabia, se enculó y se peleo con todo el sistema cuando podría haber sido el rey de eso; pero él iba para el lado que quería ir... Él era un ganador, y sabiendo que podía ser más ganador de lo que era, pero en donde sabía que perdía desde lo que quería lograr, si lo lograba perdía con él mismo. Y así se peleó con Grondona y desapareció del sistema, lo cuestionaba y así fue siempre, hasta el final... Murió sin traicionarse a lo que él quería para su vida. Fue un tipo muy abierto al disfrute, a vivir la vida como tenía ganas de vivirla, sin darle bola a nadie, eso tiene sus riesgos, entornos, etc".

Luego, Fantino se lamentó por un proyecto que quedará trunco: "Hace dos meses me empecé a mover para hacerle una entrevista. Me dije 'es momento de dejar la palabra de Diego inmortalizada', y no llegue a tiempo".