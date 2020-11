Cambio de rumbo: Fantino y una inesperada revelación sobre su futuro profesional

Alejandro Fantino lanzo una inesperada declaración sobre su futuro profesional este martes en su programa "Fantino a la tarde". El conductor reveló que está estudiando una carrera universitaria, y que espera dedicarse a otra cosa por fuera de los medios cuando se retire de las cámaras y los micrófonos.

"Estoy estudiando una carrera universitaria previendo mi retiro, licenciatura en filosofía", comentó.

Luego agregó: "Esta mañana me levanté y estudié ocho horas. Y cada vez que me canso o me venzo digo: preparate porque este es tu retiro".

Sobre la aplicación que piensa a darle a sus estudios en el futuro, Fantino sostuvo: "Lo voy a hacer para dar clases, para leer, escribir, para dejar mi obra".

Y finalizó: "Ahora tengo 49 pero yo sé que mi lugar cuando tenga 60 o 65 años y me retire va a ser la filosofía".