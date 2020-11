Rial reveló detalles de la muerte de Maradona y sorprendió con un anuncio

Jorge Rial dio detalles de lo que sucedió en la casa de Diego Maradona este miércoles 25 noviembre, fecha trágica en la que el exfutbolista perdió la vida. Además, el conductor sorprendió a todos con un anuncio inesperado, fue él quien se encargó de darle la noticia a Verónica Ojeda.

“Nada puede superar lo que estás leyendo, pero esto es así. Murió Diego Maradona y es la noticia que menos quería dar, es una conmoción mundial, estamos conmocionados todos”, comenzó el líder del programa de epectáculos.

Luego detalló: “Pasado el mediodía, Diego Maradona sufrió un paro cardíaco. Estaba en su casa, en el barrio cerrado. Estaba con su enfermera, con su kinesiólogo. Lo encontraron ya sin signos vitales, rápidamente llamaron a un vecino médico que fue a hacerle los primeros auxilios. Intentó reanimarlo y empezaron a llegar ambulancias. 12:15, 12:20, empezaron a llegar las noticias de que se había descompensado, pero algunos ya aventuraban lo que nadie quería oír: la muerte de Diego Maradona. Lamentablemente, todos los esfuerzos que hicieron por reanimarlo no sirvieron”.

Sobre la deteriorada salud del ídolo, Rial opinó: "Ahora vendrá la discusión si tendría que haber estado en una clínica, pero lo que tenemos ahora es el dolor. Murió muy joven, tenía 60 años. Pero vivió todo lo que un ser humano no podía aguantar. Creíamos que era Highlander y esta vez no se recuperó”.

Sobre el difícil momento que le tocó al llamar a Ojeda, comentó: “Me tocó darle la noticia a Verónica. Le escribí, me preguntó cómo está Diego, por bien, me llama y a los cinco minutos me dice que algo estaba pasando, no que estaba muerto. Le dije que corte y que vaya para allá. Después de eso, ya vino la confirmación”, explicó Rial.

“Estaba su sobrino, Jonatan, su custodio, Maxi, y también la psiquiatra, Agustina, de quien hablábamos ayer”, añadió el conductor con respecto a quienes estuvieron con Diego Maradona en sus últimos minutos de vida.