La foto en bikini de Lizy Tagliani que impactó a todos: "Se me cayó el chasis"

Lizy Tagliani se encuentra en Misiones junto a Marley grabando una edición especial de Por el mundo. La humorista y el conductor estuvieron en el Parque Nacional Iguazú, visitaron las Cataratas y estuvieron en un museo de autos antiguos.

El equipo completo que viajó se hospedó en un lujoso hotel, que contaba con una increíble pileta con vista panorámica a la naturaleza del lugar. En un momento, Lizy decidió relajarse en el agua. Fiel a su estilo, la capocómica decidió divertirse mostrándose muy sexy ante cámara. En su cuenta de redes sociales, compartió algunas de las imágenes.

En la descripción del posteo, lanzó un comentario desopilante. “’Lizy Tagliani encendió las redes con una foto hot’ jaja.... me muero soy un 3cv que se le cayó el chasis. Me tuvo que remolcar Fernando Colombo (productor de Por el mundo) para poder levantar el cu.... jaaaa”, escribió.

Rápidamente llegaron las reacciones de sus seguidores. Entre los dos posteos, ya superó los 300 mil "likes" y miles de comentarios.



Recordemos que en septiembre de este año, después de tomarse un tiempo para pensarlo, la capocómica decidió renovar su DNI. "El otro día hablé con un funcionario y me dijo para hacer el DNI, y me dieron ganas. Pero más que por una cuestión de género, por una cuestión de agregar el apellido de mi mamá, que es Gallardo. Por eso, y de paso, ya que estoy me lo cambio. A mí lo que me da fiaca es después ir al registro de la propiedad, al banco, a la tarjeta", sostuvo en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo Agarrate Catalina, que se emite por Radio de la Ciudad.

"Con las chicas trans negocié cosas. Yo vengo de una generación donde era una marica con tetas. No tengo DNI femenino y no lo quiero. Cuando recién salió no quería ser una bandera de un logro de alguien", fueron las palabras de Lizy Tagliani hace dos años en el programa de Andy Kusnetzoff.