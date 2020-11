Sofía Bonelli le respondió a Mariana Nannis con un dardo letal

Después de un tiempo en silencio, Mariana Nannis volvió a la carga con una dosis de escándalo y a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram arremetió contra Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Caniggia. Según Nannis, la joven es una chica trans.

"Lo que te voy a decir te va a alterar... y no creo que lo puedas superar... todas tus cirugías no se pueden enumerar... pero lamento que la nuez no te la puedas operar!!! Larga el Photoshop y los filtros!!!", había lanzado la mediática en un nuevo capítulo contra la actual pareja de su ex.

"Mirá, se le ve la nuez. A mí me dijeron que en el 2013 se operó en Chile, cambio de sexo. Se la cortó. Por algo (Oscar) Ruggeri la llama La Cacho, eso se sabe en el ambiente", aseguró Nannis en diálogo con Ángel de Brito, conductor del magazine Los Ángeles de la Mañana.

Recordemos que Bonelli siempre ha preferido un bajo perfil mediático, pero en esta oportunidad, desde México la modelo decidió responder el ataque a través de un mensaje dirigido a la panelista Andrea Taboada: "Ya no sabe con qué joderme. A mí no me mueve ni un pelo, es lamentable. Yo me opero lo que quiero, yo me hice las lolas y la nariz como cualquier mina, pero estas no te las dejan pasar", enfatizó la novia de Caniggia.

Y luego agregó en su mensaje un dardo letal: "Mariana se operó toda en Marbella y se la hicieron mal. No es mi culpa que le quedaron mal y no me mueve ni un pelo. No entiendo por qué está tan obsesionada con el tema de los travestis. Yo no soy un trava y para ella son todos travas".

Finalmente, sobre la reacción de Claudio Paul ante el ataque de su ex, Sofía aseguró que Nannis "le da asco porque está enferma, dice cualquier cosa y lo repite en los medios".