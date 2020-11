Se supo: el motivo por el cual Jimena Barón dejó la casa de Daniel Osvaldo

Meses atrás, cuando inició la cuarentena en el país, Jimena Barón sorprendió a sus fanáticos cuando anunció su convivencia con su ex pareja, el futbolista Daniel Osvaldo. La intérprete de La Cobra había revelado que su mudanza había sido motivada por pedido del hijo que tienen en común, Morrison.

En aquél entonces la artista había definido la situación como una "convivencia parental". La idea que ambos tenían era mejorar su relación por el pequeño de seis años. Muchos fueron los rumores de reconciliación de la pareja durante la estadía de ella en la casa por el contenido que subían a las redes sociales.

Sin embargo, de un día para el otro, la actriz se mudó y nunca se supo el verdadero motivo de la repentina decisión. Ahora, Paula Varela, la nueva panelista de Intrusos, el programa de chimentos líder de la televisión argentina, sacó todo a la luz.

"Ella estaba tranquila empezando esta relación con Osvaldo, contenta y feliz. Pero empezaron las críticas porque le preguntaban ‘¿cómo volvés con él?’. Pero ella se la bancó porque estaba enganchada”, indicó la periodista.

"Pero no va que un día ella encuentra en el celular de Osvaldo chats con otras mujeres. Y se puso muy caiducha. Se puso muy triste, en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas", explicó. "Tuvieron una discusión y él le dijo ‘yo nunca te prometí nada’. Y ella le dijo ‘sos el padre de mi hijo, me la juego mediáticamente porque me están matando por volver con vos y me hacés esto’. Después, agarró sus bolsos y se fue", continuó.

"Ahí es el bache en el que ella nos queda fuera de las redes sociales. La gente que la conoce me dicen que ella sintió vergüenza", cerró.