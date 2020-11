El Dipy no se calló nada y opinó sobre Pablo Echarri: "Para mí es un..."

En la última emisión de PH, Podemos hablar, Andy Kusnetzoff recibió a grandes invitados. Uno de ellos fue el ícono de la música popular del momento, El Dipy. Durante la velada recordó el tenso cruce que tuvo con Pablo Echarri algunas semanas atrás y reavivó la polémica con el actor.

"Hay un montón de gente que no sabe muchas cosas de mí", reveló el cantante. "El otro día dije algo de Fito Páez, que se enojó. Bah, él no, la verdad, ni me debe conocer y le debe importar nada lo que pienso. Yo no tengo drama musical con Fito. Quizás, sea uno de los músicos más importantes de la Argentina, lejos. No estoy de acuerdo con algunas cosas que piensa", indicó al aire.

"Él dijo unas cosas por redes y yo le contesté, entonces me decían: 'Le tiraste a Fito, cómo le vas a tirar a Fito'. ¿Y por qué no? ¿Quién me prohíbe ser libre? Él no me dijo nada, pero la gente sí me criticó", señaló sobre el comportamiento de los internautas en la web.

Inmediatamente rememoró el episodio que ocurrió con el marido de Nancy Dupláa. "Con Echarri también pasó, lo mandaron a militar. Para mí es un hippie con OSDE", señaló.

Al escuchar esto, el conductor del ciclo le pidió que se explayara más sobre aquella polémica que generó un gran revuelo. "Justo sale eso de 'les pibis', que a mí no me molestó porque cada uno habla como quiere. No me gustó el momento en el que estaba pasando. Teníamos otros problemas para arreglar, creo yo. Entonces puse en las redes: '¿Les parece poner les pibis ahora? Dale. vamos a solucionar este quilombo que tenemos, después arreglamos esto'", explicó.

"Él contestó a algo que yo no le puse a él. Escribió: 'Cerrá el or** Dipy' y un par de cosas más. Y le contesté con una foto en la que él estaba con la tarjetita de OSDE, vestido como un hippie. Dicen que por eso yo ya no soy más 'popular'", cerró.