Increíble: el pedido de Analía Franchín que descolocó a todos al aire

Anoche, en PH, Podemos hablar, Andy Kusnetzoff recibió a invitados de lujo en el ciclo que se emite por la pantalla de Telefe. En el famoso punto de encuentro lo acompañaron: el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos de Juntos por el Cambio, Hernán Lombardi; la periodista y panelista de Intratables, Carolina Losada; uno de los íconos de la música popular del momento, El Dipy; la nutricionista Romina Pereiro y la participante de MasterChef Celebrity, Analía Franchín.

Esta última fue quien protagonizó uno de los momentos más divertidos de la velada. El conductor le pidió a los presentes que dieran un paso al frente quienes en algún momento de su vida hayan sido infieles o hayan sido víctimas de la infidelidad por alguna pareja. En ese momento la periodista tomó la palabra para hacerle una petición a Andy que descolocó a todos los presentes.

"¿Puedo hacer algo que creo que no hizo ningún invitado acá? ¿Me puedo sacar los zapatos?", consultó. "Ayer cocinando corrí y me doblé un poco el tobillo. Ahora me está doliendo", agregó al escuchar la ola de risas que su comentario provocó.

Franchín se corrió a un costado, se apoyó contra una pared y se liberó de la molestia. Al ver cómo estaba sufriendo la periodista, la mujer de Jorge Rial le hizo la segunda. "Es que eso es muy difícil de soportar", aseguró. "Sí, y encima vos con tu altura", le respondió la participante del certamen culinario.

"Ahora soy feliz", exclamó a los gritos una vez que se quedó descalza en el estudio del canal de las tres bochas.