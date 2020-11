Entre lágrimas, Romina Pereiro habló de su polémica interna familiar

Una nueva y emotiva emisión de PH, Podemos hablar con la conducción de Andy Kusnetzoff se vivió ayer en la pantalla de Telefe. El conductor recibió a invitados que dieron mucho de qué hablar. Una de las que sorprendió en el ciclo fue Romina Pereiro, la mujer de Jorge Rial, quien en un momento de la velada no pudo contener las lágrimas.

La producción del ciclo puso en pantalla fotografías de la vida de la nutricionista y ella no se guardó nada al verlas e inevitablemente se refirió a los desencuentros que tiene con las hijas de su pareja. "Dije ‘no voy a llorar’. Un poco es de felicidad y otro es, bueno, no es fácil. Qué te puedo decir, hay amor, no es fácil ensamblar familias. Hay situaciones previas a mi historia con Jorge que no tienen que ver conmigo y que yo trato de acompañar desde el lugar que puedo. Nada más", indicó al aire.

"La foto del final me mató, es una mezcla de emociones. Me impactó", reveló. "Nos casamos con muchas ganas de que la familia se ensamble naturalmente, tratamos de no forzarlo. Los dos veníamos con otras historias, edades diferentes de las chicas, que eso en un punto ayudó porque al ser las de él más grandes y las mías chiquitas enseguida se hicieron compinches", agregó.

"Tuvimos momentos muy buenos como familia ensamblada, otros no tanto. Hay cosas que prefiero no tocar personalmente, pero lo que sí quiero que quede claro es que hay mucho amor. Y que el amor siempre va a estar", señaló.

"Siempre hay problemas en todas las familias, pero problemas más normales, más cotidianos. Son situaciones a veces que te descolocan un poco. Pero, repito, hay amor. Y cuando es así, las mentiras o lo que haya en el medio, el amor siempre va a ser más fuerte", cerró.