De no creer: Carolina Losada rechazó una propuesta de Luis Miguel

"Lo que nos sorprendió es esto Carolina", reveló Andy Kusnetzoff en la última emisión de PH, Podemos hablar al enseñar unas imágenes del clip 'Cómo es posible que a mi lado' del reconocido cantante mexicano Luis Miguel. "¿Usted está en ese video?", le consultó el conductor a la periodista Carolina Losada.

"A mí me dio mucha vergüenza cuando salió este video. Me costó mucho hacerme cargo de que era yo", reconoció ella al aire. "Por un lado estaba buenísimo haber hecho ese video con Luismi, porque yo era modelo en ese momento. Fue en la casa de él, en Acapulco. Y la verdad que la experiencia fue increíble", indicó.

"Yo descoordino todo el tiempo con el resto, porque había un monitor gigante pero yo no me veía. Entonces, al no verme, no veía por dónde iban los otros", señaló.

"Él muy buena onda, súper buena onda, la verdad. No puedo decir nada malo. Me acuerdo que al principio vino con todos los ‘guaruras’, como le dicen en México a los guardaespaldas. Llegó justo cuando me estaban enseñando la coreografía, que era una pavada pero me la estaba explicando el coreógrafo. Y se acercó. Yo me puse un poquito nerviosa, porque venía Luis Miguel. Entonces me dice: ‘Ah, eres de Argentina, yo tengo muchos amigos en tu país’. Y yo, cancherándola, le digo: ‘Qué bueno, a ver, ¿me enseñás cómo es esto?’ Entonces me enseñó él como era la coreografía”, explicó.

La periodista contó que al finalizar el rodaje alguien del equipo de producción le consultó si quería irse con ellos de gira por Estados Unidos ya que el cantante había preguntado por ella. "Yo al principio, porque era un poquito inocentona, le digo: ‘¡Ay, sí, qué bueno! ¿Pero qué tendría que hacer yo?’ Porque yo cantar ni idea... Entonces me dicen: ‘No, nada. Venís con nosotros y la pasamos buenísimo’. Y ahí le dije: ‘No, te agradezco’”, cerró.