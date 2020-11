El desopilante blooper en vivo de Oscar Mediavilla que fue tendencia en redes

Anoche, Ángel de Brito presentó al jurado de Cantando 2020 antes de comenzar una nueva gala de la semana. En ese contexto, Moria Casán puso en evidencia a Oscar Mediavilla.

De forma cómplice y sin poder contener la risa, Moria comentó: "No, perdón. Les quiero decir que me acaban de avisar que, cuando presentaron al señor Mediavilla, tenía la bragueta abierta. La gente me escribió diciéndome ‘¡decile a Mediavilla que tiene la bragueta abierta!’".

El productor musical se hizo cargo de la situación: "Tengo muchos mensajes. ¿Sabés qué pasó? Me acomodé la camisa y me olvidé de la bragueta. Pero igual, mi mamá me enseñó de chiquitito que siempre hay que estar listo para cualquier evento. Abajo tengo un calzoncillo rojo".

"La farmacia de Oscar Mediavilla quedó abierta", agregó el conductor, tras repetir el momento en el que se ve que el cierre del pantalón abierto de Oscar.

"Pero pará, vamos a organizarnos un poco. La gente me dice cosas que realmente no quiero contarlas, pero que hablan muy bien de mí", continuó el protagonista de la noche.

Laurita cerró con un pedido a la pareja de Oscar: "Patricia (Sosa) por favor ponele un alfiler de gancho a los cierres para que no se le bajen a Oscar".

@rodrigolussich Hola Rodri..hoy oscar mediavilla en el cantando en la presentación tenía el cierre del pantalón bajó ...farmacia abierta — luis puerta (@luispue54115721) November 20, 2020

Cuando miras los pantalones de Ricky a ver si se le cae algo y aparece Oscar Mediavilla — Maria Cielo (@MariaCi83483994) November 20, 2020

Me bajo la bragueta y bailo! Oscar Mediavilla gracias ahora necesito años de terapia #Cantando2020 — uD835uDE3EuD835uDE56uD835uDE67uD835uDE61uD835uDE64uD835uDE68 uD835uDE42uD835uDE56uD835uDE57uD835uDE67uD835uDE5EuD835uDE5AuD835uDE61 uD83DuDEF8 (@C4rlosGabriel) November 20, 2020

De los creadores de "La bombacha de Esmeralda Mitre" llega "La bragueta de Óscar Mediavilla" muy pronto por el #Cantando2020 pic.twitter.com/iWushyFNb3 — Tobias (@Tobileottaa) November 20, 2020

Que onda Óscar Mediavilla con el cierre bajo JAJAJAJAJJA, ÉL ES TODO LO QUE QUIERO SER — Fogenman (@Victoria__Diazz) November 20, 2020

El puntuaje? de @OscarMediavilla se le trastroco por que se tenia que subir la bragueta #Cantando2020 — La emperratrizzzuD83DuDC09uD83DuDC32 (@mishinarancia) November 20, 2020

Me encantó Oscar Mediavilla con música de fondo AC DC y la bragueta abierta#Cantando2020 — Chuck Lennon (@chuck_lennon) November 20, 2020

El Oscar mediavilla con el boliche abierto q hdppppp — Florcha (@FlorRivero14) November 20, 2020