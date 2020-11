¡Basta de famosos! Karina La Princesita se buscó un novio científico

Karina La Princesita no volvió a mostrarse en pareja desde que se separó en 2017 de Sergio Kun Agüero. La conflictiva separación le dejó una enseñanza a la cantante: mostrar lo menos posible su vida privada en los medios de comunicación.

En estos tres años existieron innumerables rumores romances, pero la cantante se encargó de desmentirlos. Pero, en las últimas horas, comenzó a sonar fuerte la versión de que la ex pareja de El Polaco estaría comenzando una relación con Nico Furman, un físico de 38 años que también es cantante y participó del certamen de música Los Elegidos en 2015, en donde conoció a la arista.

Furman es oriundo de Bariloche, trabaja como docente universitario y entre sus distintos proyectos, formó parte de la construcción del satélite Arsat-1.

Ahora, fue la jurado del Cantando 2020 quien salió a aclarar su situación sentimental. "No estoy de novia, pero estoy bien. Estoy charlando con alguien. No tengo novio todavía", afirmó a través de un mensaje en sus redes sociales.

Sin embargo, en la emisión de anoche del certamen de canto, Karina tuvo un ida y vuelta con los conductores en el cual habló sobre su nueva relación. "¿Baila bien tu novio?", le preguntó Ángel De Brito. "No tengo novio", respondió. "Bueno, Nico Furman…", deslizó el periodista. "No sé cómo baila, no he salido todavía pues pandemia", continuó la cantante.

Atenta a las declaraciones de La Princesita, Laurita Fernández intervino en el ida y vuelta y le consultó si el físico ya le había propuesto ser la novia. "¿Hizo la pregunta?", quiso saber la conductora. "No, hay que esperar a que pase todo esto", respondió Karina.