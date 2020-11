El Pollo Álvarez volvió a la televisión con inquietantes palabras sobe su salud

Tras varios días de ausencia, Joaquín "Pollo" Álvarez regresó este lunes 2 a la conducción de Nosotros a la Mañana, y brindó preocupantes palabras sobre su salud.

"Volví. Ya conté en las redes sociales pero lo amplío acá. Me hisopé una vez y me dio negativo, me hisopé otra vez porque me sentía mal y me volvió a dar negativo. Todavía me siento mal pero sí podía volver porque no tengo Covid por suerte. Ahora estoy viendo, están viendo qué tengo, por qué estoy tan abajo", comentó el conductor.

Y agregó: "Aparte de hacerme dos test de COVID, hice varios chequeos y todo está en orden. De todos modos, aún no me siento del todo bien y estoy a media máquina. Tal vez será estrés , cansancio o alguna otra cosa, pero seguiré descansado (que lo necesito ) y cargando pilas".