Matthew McConaughey y una revelación contundente: ¿se postulará como Gobernador de Texas?

Fue en "Hugh Hewitt Show" donde Matthew McConaughey confirmó que "dependería de la gente más que de mí" cuando se le preguntó por este tema.



Por primera vez se vio al reconocido actor estadounidense involucrado en un segmento fuera del artístico: "La política me parece un negocio roto en este momento. Y cuando la política redefina su propósito, podría estar mucho más interesado".



Con una postura que dejó a toda la audiencia sorprendida, el prestigioso actor de "El club de los desahuciados" y "Cómo perder a un hombre en 10 días", aseguró que no importa de qué lado de la política esté una persona, es fundamental apoyar los valores personales para volver a unir los contratos sociales entre los estadounidenses.



Además, cuando se le preguntó por qué vertiente política se sentía más representado en caso de una candidatura contestó: "La extrema izquierda no parece querer ser capaz de admitir el mal que la humanidad puede poseer, y la extrema derecha no quiere pensar en el pasado mañana. Quiero proponer una reunión en el medio, como un desafío. Te reto a que te encuentres en el medio".



Con tintes de eslogan y respuestas muy parecidas a las de un político que está lanzando una campaña, Matthew McConaughey dejó la puerta abierta para todos aquellos fans que desean verlo fuera de la pantalla y comprometido con la realidad social de los Estados Unidos.



Más allá de sus gloriosas películas y sus galardones actorales, McConaughey podría ser un gran Gobernador de Texas si explora sus capacidades en ese tipo de rol. Será cuestión de esperar a una confirmación definitiva.