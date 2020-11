La drástica decisión que tomó Yanina Latorre con respecto a su hija

Lola Latorre volvió anoche a pisar la pista del Cantando 2020, luego de cumplir la sanción que le impuso LaFlia al quedar implicada en una gran polémica por su presunta participación en una fiesta clandestina.

Tras su performance, la modelo y su partenaire Lucas Spadafora recibieron la fuerte devolución de Nacha Guevara. La jurado centró su devolución sobre Spadafora, omitiendo por completo el desempeño de Latorre.

"¿A Lola no le decís nada?", la consultó el conductor Ángel de Brito. "No, nada. Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos", respondió.

"Me tengo que acostumbrar a esto. Hay mucha gente que hizo lo mismo que yo, pero hablan de mí porque estoy expuesta. Me tendré que bancar las consecuencias, pero hay un límite. Se cobran conmigo cosas que dice mi mamá. E inventan un montón de otras cosas: (en estos días) dijeron que estaba embarazada, que me tomé un tiempo con mi novio...", respondió Lola resignada.

Luego de las repercusiones generadas por el ida y vuelta entre Lola y Nacha, Yanina Latorre se sumó a las repercusiones en Twitter sobre lo sucedido.

"Nacha, que tiene 80 años, no saludó a Lola. Qué poca memoria la señora, con las cagadas que se ha mandado. Vergüenza. Ojalá Lola no vuelva", escribió la panelista de Los ángeles de la mañana, ya anticipándose a lo que ocurriría rato después. Y se sinceró: "Tengo una calentura que me llevan los demonios".

Minutos más tarde la esposa de Diego Latorre hizo un sorpresivo anuncio respecto a su hija: "Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella, ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido. Qué mina de mierda. 80 años al pedo". Y reveló los pormenores de su determinación: "Lola me llamó llorando, desesperada. ¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19?".