Tras los rumores de embarazo, Noelia Marzol hizo un sorpresivo anuncio

Luego de varias semanas de rumores en los medios sobre un posible embarazo de Noelia Marzol, finalmente la bailarina confirmó la notica que se encuentra en la dulce espera junto a su pareja, Ramiro Arias.

En setiembre pasado la pareja se comprometió y hoy espera su primer hijo. La noticia la anunció Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana.

Recordemos que la feliz noticia ya se había difundido hace unos días, pero ella pidió que se respeten los tres meses de embarazo para dar la información.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Marzol declaró: "Estamos muy contentos con Ramiro. Lamentablemente se filtró la noticia hace unos días pero no era mi intención con hacerlo público hasta cumplir los tres meses. Estoy de dos meses y medio".

En mayo pasado, la actriz ya había hablado con dicho medio sobre sus ganas de ser madre: "Antes de fin de año quisiera ser madre. Me encantaría ser madre, pero no es algo que por ahora pueda charlar con mucha libertad. Antes de fin de año yo quisiera ser madre. Vamos a ver si la suerte me acompaña. Es algo que vengo pensado hace un tiempo largo", declaraba.