La ex de Coti Sorokin va por más: furioso nuevo posteo contra el músico

Luego de fuertes rumores sobre un supuesto romance entre el músico Coti Sorokin y la influencer Cande Tinelli, finalmente el día domingo se confirmó la noticia.

"Ke esteees tan solo con lo buenx que estas", escribió Cande en su cuenta de Instagram. Acto seguido, Coti compartió la misma iimagen y agregó: "No puede seeeeerrr". De esta forma, el amorío fue confirmado por sus propios protagonistas desde las redes sociales.

La imagen causó una gran repercusión en los medios de comunicación y tuvo su esperable reacción por parte de Valeria Larrarte, la ex esposa del músico. Valeria, quien fue pareja de Coti durante 25 años y es la madre de sus cuatro hijos, hizo ayer explosivos posteos en relación al flamante noviazgo de su ex: "Viste cuando tenés vergüenza... también ajena... te tapás la cara... qué cosa che", escribió primero. Luego, agregó: "Viste este emoji... (publica una chica con la cara tapada) y este otro... (publica otro emoji con cara de enojada) son los dos que más uso últimamente. ¿Vos cuáles?".

Pero la publicación más picante llegó cuando publicó una foto rota del momento en que se casaban por Civil junto a un profundo texto. "Podría tener la misma foto de hace una semana atrás ... pero el significado es justamente el opuesto... es muy curioso... la foto es la misma y las felicitaciones también ... no así todo lo que pasa por dentro", señaló Larrarte.

"No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato. Me quedo con el premio mayor que son mis hijos, por quienes me ocupé que todos éstos años llevaran una vida ‘normal familiar’, y creo haberlo logrado. Mañana es mejor...", concluyó.