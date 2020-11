Internaron a Héctor Larrea

El conductor Héctor Larrea, una de las figuras más importantes de la radio argentina, se encuentra internado en un sanatorio porteño. Desde Radio Nacional, emisora en la que trabaja, señalaron que se trata de “controles de rutina”.

Recordemos que el locutor de 82 años, hace días anunció que el fin de año se retirará de los medios.

"Quiero decirles que ayer, luego de un encuentro interesante con mis médicos, con mi psicóloga y mis familiares y amigos más cercanos, resolví ponerle fin a esta carrera de 60 años, el 31 de diciembre", dijo Larrea el viernes pasado.

El mismo día, en diálogo con La Nación, el conductor reveló: "La semana pasada tuve un ataque de hipertensión y me dejó mal una parte de la cara. Por suerte no fue un ACV".

Y agregó: "Igual de salud estoy bien, pero me quiero ir antes que me pase algo. Y estoy tranquilo de poder haberlo dicho al aire, no me lo podía guardar y a la vez se lo quería avisar a la audiencia, al oyente".

A pesar de la preocupación, desde Radio Nacional ratificaron a Télam que la leyenda “se encuentra bien”. Y agregaron que Larrea “se integrará tras la realización de los estudios médicos previstos”.