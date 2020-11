The Crown: conocé algunos datos curiosos sobre su cuarta temporada

The Crown regresó a la pantalla de Netflix el pasado 15 de noviembre con su cuarta temporada, que no sólo seguirá contando la vida de la legendaria Reina Elizabeth II, sino que también mostrará su versión de Lady Di y la de Margaret Thatcher.

Inspirada en la premiada obra The Audience, The Crown cuenta la historia detrás del reinado de la Reina Isabel II, que duró décadas, y la lucha entre su vida privada y pública. La serie se centra en las intrigas personales, los romances y las rivalidades políticas detrás de los grandes acontecimientos que dieron forma a la segunda mitad del siglo XX. La serie no es simplemente sobre la monarquía, sino sobre un imperio en decadencia, un mundo en desorden y el amanecer de una nueva era.

En este contexto, algunos curiosos detalles sobre esta cuarta temporada.

Sets de filmación

Se usaron aproximadamente 90 locaciones aunque cerca del 75 % de la filmación se realiza en una locación. Algunas de ellas fueron: El Castillo de Balmoral, El Palacio de Buckingham, El Castillo de Windsor, El Palacio de Kensington, Sandringham, Highgrove, Clarence House, Gatcombe Park, entre otras. Encontrá más detalles de las locaciones acá.

Aunque en The Crown se vean ocho de las residencias reales, el total son 23 y la reina posee 10 castillos.

Objetos curiosos y muy difíciles de conseguir

Los más difíciles fueron la comida con el empaque correcto y los celulares viejos.

Se usaron cerca de 70 marcos de fotos plateados de diferentes personajes para todos los sets.

En cuanto al escritorio de la Reina, se utilizaron varios objetos relacionados con caballos: un lapicero con forma de herradura, un abridor de cartas con forma de pezuña, diarios y carpetas hechos a medida con el sello dorado de la reina, muchas fotos de su familia (sobre todo de su padre). También hay marcos de cuero hechos a medida, que también tienen el sello real grabado.

La boquilla preferida

Había unas 12 opciones en total de boquillas para utilizar, pero Helena eligió la que más le gustaba para usar casi siempre, es una boquilla gruesa hecha con un cuerno. En el único momento en que usó una más delicada fue durante una escena de una fiesta. Tenía 8 cigarreras antiguas, pero también usó más frecuentemente las dos que más le gustaban.

Audiencias

En esta cuarta temporada la reina Isabel y la primera ministra Margaret Thatcher compartirán un total de 11 audiencias. En la vida real, ¡tuvieron más de 200!

Primeros Ministros

Durante el reinado de la reina Isabel hubo 13 y hasta ahora se han visto ocho ministros en The Crown.

Pelucas y peinados

Los personajes principales tendrán seis pelucas cada uno. El tiempo para crear cada una fue de tres semanas, ¡como mínimo!

El personaje con los peinados más variados fue nuestra querida princesa Margarita.

Mascotas Reales

Son 2 perros, se llaman Lily y Prince. De vez en cuanto sumaron a más perros para tener un grupo familiar/real más grande en entornos más amplios, en lo que se incluyeron cachorros de corgi.