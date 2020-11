Yanina Latorre estalló de ira: "Estoy podrida de que los políticos..."

Si hay algo por lo que se la caracteriza a Yanina Latorre es por no quedarse nunca callada cuando algo le molesta. Sus ácidas respuestas son una marca registrada. Ahora, la panelista de LAM llamó la atención de todos con sus dichos sobre la Ley Integral de Menstruación Sostenible. Estalló de ira en las redes y se cruzó con la impulsora del proyecto, la diputada del Frente Para Todos Carmela Moreau.

Liberal en lo económico, Yanina Latorre en lo social. pic.twitter.com/tR0zAfYOWZ — hirschfeld (@delfinadelfina_) November 14, 2020

"No te hagas la canchera, gratis no hay nada. Las toallitas, los tampones o lo que quieras regalar lo pagamos nosotros con la guita que vos decidís gastar", disparó en sus historias de Instagram la mujer de Diego Latorre. "Estoy podrida de que los políticos regalen cosas con mi guita. Vos querés regalar tampones, invertí la guita en tampones y regalalos", continuó. "Un beso a Carmela y a la ley de menstruación sustentable. Me voy a tomar sol sustentable", cerró el clip en su red social.

Furiosa, continuó su descargo en Twitter. "¿Qué es esto de menstruación sustentable? ¿En qué piensan estas minas cuando presentan el proyecto de ley? ¿Qué problema tienen en la cabeza? Al contrario, nos eleva. Podemos ser madres, procrear. Gracias a nosotras la especie sigue", aseguró.

Al ver esto, la diputada salió al cruce. "Yanina, te invito a leer el texto de mi proyecto y charlar cuando quieras para que entiendas por qué es importante para la economía, la salud y la dignidad de las mujeres y personas menstruantes, la aprobación esta ley", escribió en la red social del pajarito.

Y te aconsejo ya q estas ahi q te pongas a laburar en serio. Hay gente q necesita muchas cosaa. ESTO EA UNA GILADA. Se puede vivir sin ley de menstruacion https://t.co/P8asJ1dWq9 — Yanina Latorre (@yanilatorre) November 13, 2020

Sin ánimos de cerrar el tema ahí, Latorre le respondió fiel a su estilo: "Yo te aconsejo, ya que estas ahí, te pongas a laburar en serio. Hay gente que necesita muchas cosas, y esto es una gilada. Se puede vivir sin una ley de menstruación".