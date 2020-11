"¿Quién te crió así?": el relato de Sofía Pachano que sorprendió al aire

Como es costumbre, todos los sábados en PH, Podemos hablar, los invitados abren su corazón en el famoso punto de encuentro y cuentan emocionantes historias de su vida. En la última emisión del ciclo fue el turno de Sofía Pachano, quien desde que se encuentra participando en el certamen culinario más visto de la televisión argentina, su popularidad creció notablemente.

Andy Kusnetzoff le pidió a sus invitados que dieran un paso al frente quienes "a veces dudan de la monogamia". Ese fue el pie para que la hija de Aníbal Pachano y Ana Sanz iniciara su relato. "Yo fui criada en Disney. Para mí, el príncipe azul te venía a buscar y te ibas a casar. Ahora, a los 32 años, yo pensaba que iba a tener tres hijos y que lo iba a amar a un hombre para toda la vida", indicó Sofía.

Sorprendido, el conductor le consultó quién la había criado con esa educación. "Mi papá me crió así. Es como una doble cara suya. No me dejaba dormir con mi novio en casa, y así fue que decidí no vivir más con él. Una crianza recontra tradicional. Yo tengo una tía que me decía ‘engañé a todos mis maridos’ y yo no entendía y lloraba. Hoy en día me replanteo la monogamia porque siento que es una elección: no es algo impuesto", aseguró.

El conductor eligió continuar el debate por el lado de las elecciones de vida y le consultó por la decisión de su padre de dejar a su mujer y hablar públicamente de su homosexualidad. "Él nunca me habló del tema. Cuando yo tenía 16 años, era chica, me senté y le dije: ‘Papá, me gustaría que seas feliz. Porque me da la sensación de que sos gay y me gustaría que tengas una pareja, que me lo presentes y que seamos una familia’”, señaló.

“En ese momento él me dijo: ‘Nunca voy a hablar con vos de esto’. Me bajó la persiana. Y yo le dije: ‘Me parece injusto que lo hables con todo el mundo menos conmigo’. Esto lo cuento porque por ahí le pasa a muchas familias. Fue un proceso hasta que entendí que él se refería a su cama, a su sexualidad: nunca había encontrado una pareja como para blanqueármela. Yo hablaba de la felicidad, no del acto”, agregó.