Dalia Gutmann recordó su fallido primer encuentro íntimo con su marido

"Avancen al punto de encuentro los que tuvieron una cita que salió todo mal", indicó Andy Kusnetzoff en la última emisión de PH, Podemos hablar por la pantalla de Telefe. Dalia Gutmann, invitada al ciclo, dio un paso al frente y habló sobre la relación que tiene con el comediante Sebastián Wainraich, con quien está en pareja desde hace 19 años.

"Yo estaba de novia cuando empecé a conocerme con Seba. Sí, yo le metí los cuernos a mi ex novio", confesó al iniciar su relato la humorista para luego contar cómo fue su primera cita con él. "Yo estaba muy nerviosa. Me acababa de ir a vivir sola y me empecé a descomponer. Todo: vómito, diarrea. Vino un médico a atenderme a mi casa porque me deshidraté", señaló.

"Él se quedó. Ya estábamos para todo cuando me empecé a descomponer. Nunca nos vamos a olvidar, porque vino un doctor muy petiso. Me dio medicación y él me la fue a comprar a la farmacia", indicó.

Gutmann contó también que al principio creía que su marido era homosexual. “Yo me hice amiga de él porque estudiaba locución y él hacía radio. Además éramos vecinos y él venía a mi casa. Pero no pasaba nada. Yo me vinculaba con él como un amigo gay", reveló.