Nacha Guevara será reemplazada del Cantando 2020: los motivos y quién ocupará su lugar

Nacha Guevara abandonará su lugar en el jurado del Cantando 2020 los lunes y martes de la próxima semana. La actriz de 80 años explicó el motivo durante un vivo con Lizardo Ponce.

"La verdad es que lo pasé muy bien y me dieron muchas ganas de hablar más con los jóvenes. A ellos les toca una gran tarea, y si en algo puedo ayudar o inspirarlos, sería un enorme regalo para mí. Así que gracias, Lizardo, por esta oportunidad", comenzó.

Luego, la actriz explicó los motivos de su ausencia en el certamen de canto conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández. "También les quiero comentar algo: el lunes y martes no voy a estar en el programa porque tengo que hacerme un chequeo, y lo debo desde el mes de abril. Ya no lo puedo seguir postergando y lleva mucho tiempo, ayunas y cosas... entonces la producción, a la que le agradezco, me hizo el favor de decir 'no vengas lunes y martes'", detalló Nacha.

Su reemplazante en el jurado será Flavio Mendoza, quien ya acompañó al jurado integrado por Moria Casán, Oscar Mediavilla y Karina, la princesita en las galas del Súper Duelo.

"Me va a reemplazar Flavio, que me encanta. Y yo vuelvo el miércoles. Les quería contar eso para que sepan que no voy a estar lunes y martes. Buen fin de semana, chicos, palmeritas mías, los quiero muchísimo, y bueno, chau", finalizó.