Lali sorprende a su público con el lanzamiento de "Libra", su nuevo disco

Luego de un año lleno de grandes reconocimientos y nuevos desafíos profesionales, la multifacética y talentosa artista pop Lali Espósito estrenó su anticipada colaboración "Ladrón" junto a la artista líder del movimiento trap argentino: Cazzu. Las cantantes se unieron en este explosivo single y videoclip que promete ser un hit.

Pero, a solo minutos del estreno, Lali dio una noticia aún más explosiva: "Libra", su tan esperado nuevo disco de estudio, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"Libra" llevó dos años de trabajo y fue grabado en Argentina, Estados Unidos y España. De este cuarto trabajo discográfico ya conocimos adelantos como “Laligera”, "Lo que tengo yo", "Fascinada" y "Como así", la exitosa colaboración con CNCO.

Compuesto por once canciones, el disco busca equilibrar todas las facetas de la artista, combinando distintos registros vocales y paletas sonoras dentro del pop. Además de "Ladrón" junto a Cazzu, incluye nuevas colaboraciones como "No puedo olvidarte" junto a sus amigos Mau & Ricky (track en el que también participó Camilo en la composición), y la sorprendente "Pa’ que me quieras" con un Noriel que no solo muestra todo su flow característico, sino que suma sus dotes melódicos.

Lali convocó a grandes artistas y productores para la producción y composición de su nueva música. La apertura del disco, "Eclipse", uno de los favoritos de la artista, cuenta con la producción de Julio Reyes Copello. Abraham Mateo brindó su valioso aporte en la composición y producción de "Bailo pa’ mi" y en la gran balada moderna que es "Enredaos". "Una esquina en Madrid" es el glorioso cierre del álbum, emotiva canción que Lali escribió junto al maestro Fito Paez.

"Libra es el equilibrio que busqué con cada idea, queriendo evolucionar y siendo una Lali más actual. Trabajé con productores muy talentosos que me ayudaron a animarme a ir por ese camino "nuevo". Libra es una Lali más moderna, una Lali en búsqueda de Lali, libriana a full; con mis luces y mis sombras en el proceso. Libra es mi búsqueda constante con mi conexión con la tierra, mis raíces, mi verdad, mi esencia, y mi búsqueda de evolución e iluminación. Es mi disco más urbano si se quiere, pero a la vez busque que se base en la columna vertebral del Pop. Me encantan los súper invitados que tengo. Y estoy feliz de seguir haciendo música mientras estoy en constante cambio personal y profesional", declaró la artista sobre el concepto y el trabajo que representó su nuevo disco.

Sobre el videoclip de "Ladrón", una elegante pieza audiovisual filmada en blanco y negro entre Buenos Aires y Madrid, la artista vuelve a demostrar de lo que es capaz Lali, no solo como artista, sino también como directora de este videoclip.

En palabras de Lali: "Ladrón nació de un junte argentino 100% de artistas. Nació en cuarentena y terminó de darle forma a mi disco. Me encanta la letra y la fuerza femenina que tiene. Amo compartirla con Cazzu ya que es una canción que sigue nuestra línea musical y narrativa. Fue un desafío ser la directora del video. Lo tenía muy claro en mi cabeza y fui por eso. La canción tiene una producción muy elegante y una letra fuerte y directa. Como somos ambas".