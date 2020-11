Diego Topa reveló el insólito motivo por el cual lo echaron de un supermercado chino

Diego Topa es uno de los animadores infantiles más importantes de la actualidad. Si bien siempre supo que quería trabajar en este ámbito, antes de lograr vivir de su vocación tuvo que ganarse la vida con otros trabajos. Entre ellos, cuando trabajó en un supermercado chino.

Ahora, durante una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el animador recordó una anécdota muy desopilante. "En el supermercado chino duré tres días. Fui al tercer día y me dijeron 'tome treinta pesos, no venga más'. Cortaba mal el fiambre. Me salía mal. No me echaron de mala manera. Cumplí el día y la señora que estaba en la caja me dio treinta pesos y me dijo que no vaya más. Me fui con un bajón como si me hubiesen echado de un programa de televisión”, comentó con humor.

Luego, Topa contó por qué le costaba tanto cortar el fiambre. "Agarraba, cortaba mal el fiambre y como cortaba mal lo dejaba en un costado o me lo comía. Me vieron por la camarita y chau. Era más fácil cortar el queso o el salame porque es durito viste. La paleta era muy difícil. O la cortaba muy gruesa, pero no la podía hacer finita", cerró.

Diego Topa es un artista, compositor e intérprete argentino, apasionado por la música y la actuación. Su carrera, afianzada en más de 20 años en grandes producciones locales e internacionales, lo posiciona como el artista infantil número uno en Latinoamérica. Entre sus trabajos, se destaca como conductor y protagonista de diferentes productos para Disney Channel y Disney Junior en Latinoamérica. Desde el 2013 se encuentra al frente de Junior Express, producción regional con cinco temporadas al aire, donde interpreta a El Capitán Topa y Arnoldo.

Su carrera musical incluye más de 10 discos lanzados, de los cuales también es compositor, y un canal de Youtube con videos musicales de todos los géneros, dedicados a la familia, donde reúne a numerosos artistas argentinos.