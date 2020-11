Tras el positivo de Covid de Felicitias Pizarro, internaron a su esposo

Felicitas Pizarro y su esposo Santiago Solernó contrajeron coronavirus. Recordemos que la jurado de "El gran premio de la cocina" está embarazada, y a eso se sumó otra preocupación: su marido tuvo que ser internado porque sufrió apendicitis.

En un video de Instagram, Felicitas había llevado tranquilidad a sus seguidores: "Les quería contar a todos que estoy bien, muy bien. No me siento mal, no tengo síntomas y estoy igual que antes de ser un caso positivo. Estoy acá como si nada, por suerte nos tocó así. Hasta la semana que viene nos quedamos en casa y después retomo el programa".

Y en esa oportunidad agregó: "Mi bebito está perfecto, porque yo estoy bien, y estoy siendo controlada por mi médico".

Poco después el panorama cambió abruptamente y Pizarro volvió a volcarse a la red con un mensaje. "Bueno, cuando decíamos que estábamos bien, obvié esto. ¡Bingo! Covid y apendicitis, lindo combo", expresó a través de su cuenta de Instagram junto a la imagen de su esposo en el hospital.

Afortunadamente, el marido de la jurado ya recibió el alta médica y seguirá en aislamiento en su casa junto a su familia.