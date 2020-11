Bárbaros: el anuncio de Netflix que sorprendió a los fanáticos de la serie

Con un relato de acción, aventuras, romance y algo de fantasía, Bárbaros llegó para continuar con el exitoso legado de series como Games of Thrones, Vikings o The Last King.

Esta exitosa producción alemana de Netflix, que está teniendo gran repercusión en Argentina, narra la historia de Queruscos, la tribu en la que viven Thusnelda (Jeanne Goursaud) y Folkwin (David Schütter), amigos de la infancia que intentarán devolverle la dignidad a su pueblo. En su búsqueda se reencontrarán con Ari (Laurence Rupp), el hijo del jefe del poblado que desde niño fue utilizado como garantía de paz entre su pueblo y los romanos. Criado en Roma y acostumbrado a creer en la traición de su padre biológico, Ari se convierte en prefecto de los legionarios invasores y el hijo predilecto del poderoso Varo (Gaetano Aronica).

Ahora, se anunció la noticia que sus seguidores esperaban: el drama inspirado en la historia real de las batallas entre los invasores romanos y las tribus del territorio germánico confirmó su segunda temporada.