Sin pantalón: Fey enamora a todos con su look a los 47 años

La cantautora mexicana de 47 años, Fey, recordó en una reciente entrevista un curioso detalle de su carrera. La blonda relató en el programa de Yordi Rosado el mito de la edad con la que debutó en su carrera artística.

"Tú sabes que cuando haces entrevistas llegan con un papel así con puntos de ¿cómo se llama la gira? ¿cuántos años llevas de carrera? Alguien que te entrevista le tienes que dar, porque no tiene porque saber, ni cómo te llamas, ni cómo empezaste ni nada, entonces ahí, que a mí no me lo enseñaron, fue en Sony mi primera entrevista me acuerdo. Me sientan a alguien y me dice ‘bueno Fey y a tu corta edad de 17 años, no sé qué, y mi cara fue de '¿cómo que 17? Si yo tengo 21” indicó la oriunda de Ciudad de México.

Hace unas horas, Fey compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la artista latina con un micrófono en mano, revoleando su cabello y luciendo un body de color rosa pastel y una campera de cuero negra.

“Playlist !!! Música que me provoca una descarga de electricidad ... 🎵⚡️🖤 @spotify 💚 Este Domingo 15 de Noviembre cantaremos juntos #Streaming con @cinepolisklic” fue el texto que eligió María Fernanda Blázquez Gil, como es su nombre real, para acompañar su postal.

Esta reciente publicación que tiene como protagonista a la ex esposa del músico Mauri Stern se llenó de likes y de comentarios en tan solo unas horas.