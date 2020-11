Tristeza absoluta: murió el histórico conductor radial Mario Pereyra

View this post on Instagram

u26abufe0f La familia de Cadena 3 Argentina hoy abraza especialmente a Estelita, a todos los familiares de Mario Pereyra y a sus oyentes en el pau00eds y el mundo. Mario nos ha dejado un camino: hacer la gran Radio. La radio que entretiene, que informa, que opina y que se ofrece a nuestra gente para que ella tambiu00e9n se exprese. Seguiremos siendo en honor a Mario, la Radio comprometida con la libertad y la Repu00fablica. La radio que acompau00f1a a todos, la radio de la gente. Descansa en paz querido Mario Pereyra, hasta siempre amigo. Te despedimos los 40 millones que nos sentu00edamos parte de #Juntos, tu programa que hiciste el de todos. ud83dudcfbud83dudcf2