Por primera vez, Germán Martitegui habló de su relación con Vicky Xipolitakis

Una de las grandes revelaciones del certamen de cocina más visto de la pantalla chica argentina es Vicky Xipolitakis. La vedette ha sorprendido en MasterChef Celebrity con sus platos que, en varias ocasiones, la posicionaron en los primeros puestos. Además, su divertido ida y vuelta con uno de los jurados mantiene cautivo a más de uno de los televidentes.

Por esta razón, Germán Martitegui fue consultado acerca de cómo es su relación con la vedette que ha demostrado tener un interés amoroso con él. "Vicky es una demanda insaciable. Paso yo, pasa Donato De Santis, pasa Damián Betular, y nada le alcanza", es como la definió a la participante de la competencia culinaria en una entrevista radial en La Once Diez.

"Siempre me acuerdo de lo primero que me dijo cuando me vio: 'Ay, qué linda sonrisa que tenés', y nadie me había dicho eso nunca a mí. Se me cae el personaje porque frente a eso me sale sonreír", indicó.

"Lamento decirles que esa es toda mi relación con ella, yo soy jurado y ella participante", señaló y también se refirió sobre las versiones de fraude que giran en torno a ella por su participación en el concurso. "Hay un prejuicio sobre ella y sobre el mundo del espectáculo que la rodea, que creen que ella va a hacer todo mal", afirmó. "Nosotros como jurado no toleraríamos que nadie no haga los platos", aseguró.