Podemos hablar: la fuerte confesión del Turco García sobre su adicción

En una nueva emisión de PH. Podemos hablar, Andy Kusnetzoff contó con invitados de lujo en el piso de Telefe. Lo acompañaron en la velada la presidenta del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), Victoria Donda; el coreógrafo Flavio Mendoza; la astróloga Ludovica Squirru; la actriz Milva Castellini y el ex futbolista Claudio "Turco" García. Fue este último quien en un particular momento de la noche abrió su corazón y contó sobre la batalla que libró para superar las drogas.

“Vos contaste algo y fue de las cosas más fuertes que escuché en este programa. Vos sabés lo que es. Me parece fuerte y valiente que lo cuentes”, le pidió el conductor del ciclo al participante de MasterChef Celebrity.

"¿Lo de mi viejo? -consultó-. Sí, de haberle puesto droga en el pecho y tomarla cuando se murió. Era como puteándolo porque me había dejado. Él no se pudo despedir de mí porque no me quería ver mal así que siempre pasaba por dónde estaba yo y le preguntaba al portero si yo estaba bien", reveló al aire.

"Eso no me lo perdoné. Hoy con terapia y con esas cosas lo fui superando”, agregó. "Yo digo que con la droga perdí la dignidad. Por eso soy un agradecido de lo que estoy viviendo, lo voy a disfrutar al máximo, me encanta que la gente me reconozca en la calle, soy conocido gracias a la gente. Soy un agradecido de la vida, de la gente y de todos los que me ayudaron. En 2006 estaba para el cementerio, para que me velen, y hoy estoy feliz", concluyó.