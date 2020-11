Batalla por el rating: cómo fue la noche entre Andy y Juana

View this post on Instagram

[#PodemosHablar] Arrancu00f3 una noche PI CAN TE ud83dudd25 No te pierdas un programa lleno de confesiones, emociones y debates junto a u0040milcastellini, u0040flaviomendoza, u0040ClaudioOmarGar, u0040vikidonda y Ludovica Squirru ud83dudc4f MIRu00c1 EN VIVO ud83dudcf2 https://t.co/Y8am1nNcHW https://t.co/KJ2m2lZ5u5