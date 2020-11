Tensión al aire: fuerte cruce entre dos invitados de "PH. Podemos hablar"

Anoche, invitados a PH. Podemos hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe, Flavio Mendoza y Victoria Donda protagonizaron una pelea al aire que incomodó a todos en el piso. El coreógrafo se indignó con los dichos de la presidenta del INADI sobre la crisis económica generada por la pandemia y no dudó un segundo en decirle en la cara lo que pensaba.

"Es muy fácil hablar cuando uno cobra un sueldo. Vos podés hablar de esa forma, de verdad te lo digo y no hablo del Gobierno porque yo soy apolítico, porque vos cobrás un sueldo y vos podés seguir pagando tus impuestos. Hay mucha gente que no puede pagar sus impuestos", disparó el ex jurado del Bailando por un sueño.

"Yo cobro un sueldo. Hablo de esta forma porque desde el gobierno estamos trabajando para que todos y todas estemos mejor. Pero también entiendo que hay gente como vos que no cobra un sueldo. Vos tenés la posibilidad de pagar sueldos y de seguir comiendo. Imaginate esa mujer que trabaja por hora y no le pagan", le respondió ella.

"Y yo pago sueldos. En este momento cuando se abrió todo en el país, tendríamos que estar todos trabajando", afirmó indignado el coreógrafo. "Decime qué político se bajó el sueldo", agregó.

"Yo a Ginés hoy no lo quiero con menos sueldo, lo quiero con más sueldo, que trabaje más horas", afirmó ella. "Yo quiero con más sueldo a un médico", le retrucó él y agregó: "¿Por qué no se sacan los impuestos a las personas que no podemos trabajar? A mí en siete meses no me han dado nada".

"Hay 120 circos en los que, literalmente, se están cag**** de hambre. Esa gente no recibe nada", afirmó él. "Desde el Ministerio de Cultura esa gente que es artista puede aplicar a alguno de los subsidios que se van a otorgar", le aseguró la política.

"Te juro por Dios que ningún artista recibió algún tipo de subsidio. Cuando venga alguno, mostramelo y yo te voy a decir que tenés razón. Hay bailarines que están haciendo albañilería porque no tienen para darle de comer a sus hijos", sentenció Mendoza.