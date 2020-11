¿Está soltera? Tras los rumores, Charlotte Caniggia salió a hablar

Algunos días atrás comenzó a circular el rumor que, luego de un año de amor, Charlotte Caniggia se había separado de Roberto Storino. Todo surgió a partir de que la participante del Cantando 2020 borrara de su cuenta de Instagram fotos donde se los podía ver juntos. Cansada, salió a hablar y a contar la verdad.

"Yo sigo de novia. Vi que inventaron que estaba separada, ya es cualquiera. No estoy separada, estoy con mi novio todavía", afirmó indignada la mediática en La Previa del Cantando. La noticia la había revelado Ángel de Brito en LAM horas antes de que Charlotte se reincorporara a la pista del certamen.

"Nosotros preferimos mantener una relación privada. Incluso, hay mucha gente en el programa que no muestra a su pareja en las redes sociales. Saqué las fotos para más privacidad", señaló al ser consultada por los motivos de su repentina decisión en su cuenta de Instagram.

"A mí no me parece bien la gente que ostenta sus relaciones o que muestra a sus hijos en redes sociales. Es algo que yo no haría a futuro. Me parece que hay cosas que hay que reservarse", cerró la hija de Mariana Nannis.