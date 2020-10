Mini top y minifalda: Shakira sorprendió a todos con su look más descubierto

View this post on Instagram

Hoy, hace 11 años, se estrenó "She Wolf", sexto álbum de estudio de nuestra barranquillera. "Este álbum es más electrónico que otros que he hecho en el pasado, pero aún tiene elementos de fusión que le dan diferentes influencias de diferentes países alrededor del mundo. En este disco creo que tengo algo de India, dance hall, medio oriente, colombia, todo mezclado en este contexto electrónico." - Shakira. ¿Cuál es tu canción favorita?