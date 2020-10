¡Escándalo! Publican foto de Tyago Griffo en una orgía

View this post on Instagram

Y asu00ed pasu00f3 el #Tango.. La verdad es que quisiera decir que saliu00f3 excelente como salu00eda en los ensayos y cu00f3mo hubiu00e9semos querido.. pero la verdad es que pasaron cosas en el vivo medio inexplicables ud83dudc40 porque sinceramente nunca antes vi que se dispare un tema en medio la cancion que alguien este interpretando. algo impensado que te descoloca, te saca de contexto y desconcentra por completo.. pero cu00f3mo es habitual y estu00e1 en nuestra naturaleza intentamos continuar sin que se notara o condicionara a nosotros pero, lastimosamente, tocu00f3 seguir asu00ed..confundidos por la situaciu00f3n y no se pudo lograr en totalidad la performance como hubiu00e9semos querido.. ademu00e1s de mi anhelo por un poco mu00e1s de pariedad y coherencia en los puntajes teniendo en cuenta lo quu00e9 habu00eda pasado.. pero voy a elegir quedarme con la tranquilidad de saber que de una u otra manera logramos trasmitir ALGO de lo que queru00edamos.. Gracias a todos sus comentarios y mensajes es que puedo darme cuenta de eso y se agradece de corazu00f3n.. decidimos jugarnos con cancion haciu00e9ndolo con mucho respeto admiraciu00f3n a Nuestro gran gu00e9nero Argentino.. que opinan ustedes?