Masterchef Celebrity: el aberrante plato que desató la furia del jurado

Anoche, Masterchef Celebrity reunió a los ocho mejores cocineros de las dos pruebas anteriores. El desafío consistió en elegir siete productos que circulaban por una cinta transportadora. La elección debía contener un corte de carne de vaca, pollo o cerdo. El Mono de Kapanga eligió un paquete de cerdo, imaginando un solomillo. Cuando lo abrió, se encontró con una salchicha parrillera.

El músico comenzó la preparación de la salchicha a la plancha, salteada con cebolla, ajo y morrón, con un puré de calabaza como guarnición y un séptimo elemento que resultó ser un paquete de tomate secos.

Para sumarle dificultad a la prueba, el conductor Santiago Del Moro anunció que los participantes debían elegir a ciegas un producto al azar. Al Mono le tocó una naranja.

Concluido el tiempo, llegó el tiempo de la evaluación. "Yo me tengo confianza, el plato vamos a ver que sale", expresó.

Los otros jurados, en especial el implacable Germán Martitegui, no podían creer lo que veían. A continuación le tocó a Martitegui, quien fue aún más elocuente que su colega. "¿Vos probaste esto?", lo interrogó. Donato de Santis no se quedó atrás: "Mono, ¿vos tenés ganas de seguir adelante en esta competición?".

"Lo que vos hiciste fue regalarme música que no escuchaste o que no te gusta. Y eso me saca", arrancó su devolución Martitegui. "Si vos no probás y no sabés el gusto que tiene lo que estás poniendo en el plato, no podés cocinar", agregó. "Probé los hongos, los tomates que no había probado nunca, el puré y la salchicha parrillera", expresó el músico.

"Cambiá la actitud, porque no es la correcta. Me decís, ‘probé todo, lo puse ahí’ y era todo una porquería y me lo hacés comer a mí. No funciona de esta manera", continuó Martitegui. "Parece que no te importara, para mí es una falta de respeto", concluyó.