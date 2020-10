Adrián Pallares y Rodrigo Lussich revelaron el resultado de sus hisopados

Tras algunos contagios de coronavirus en el canal América, Adrián Pallares se hisopó y reveló su resultado: “Para quienes se preocuparon, les cuento que me hisopé ayer a última hora y di negativo de COVID-19”, explicó el periodista a través de su cuenta de Twitter. Recordemos que Pallares es productor de "El Show de los Escandalones", y dos integrantes de ese ciclo dieron positivo, Nati Jota y Anamá Ferreira.

“Más que nadie quería saber porque tengo gente de riesgo cerca. No tuve contacto estrecho con Nati Jota ni Anamá. Mi doctor me dijo que sin síntomas no era necesario, igual lo hice”, detalló el integrante de Intrusos.

Por su lado, Rodrigo Lussich, conductor del programa del mencionado programa de los sábados, comunicó: “HI - SO - PA - DO NE - GA - TI - VO ¡No detectable! Aunque no se consideraba contacto estrecho con mis compañeras de Escandalones, ayer a última hora, al cumplirse el quinto día de estar con ellas; por precaución y por mi cuenta hice el PCR correspondiente.¡Gracias!